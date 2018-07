Strach muzikálové zpěvačky Michaely Gemrotové o přítele: Koncertoval v místě, kde řádil tajfun!

Michaela s přítelem Sašou, o kterého se celý měsíc bála. Michaela Feuereislová

Její partner hraje na housle a koncertoval v místě se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. „Naštěstí je už ale v pořádku doma,“ dodala Gemrotová, která má i během prázdnin práce nad hlavu. „Léto začalo, ale tedy musím říct, že pro mě to rozhodně není čas volna. S Marianem Vojtkem máme společné koncerty a nyní se s kolegy z Divadla Broadway připravujeme na muzikálové koncerty, se kterými se chystáme nejprve na konci července do Valtic a na konci srpna do Lednice, zkoušíme a všichni se na večery na zámcích moc těšíme,“ dodala zpěvačka.

Ve volném čase se rozhodně neválí doma. „Snažím se také přiložit ruku k dílu a pomáhat rodičům, kteří dokončují stavbu baráčku a je s tím opravdu hodně práce,“ pochlubila se Míša, která se Sašou plánuje vyrazit na dovolenou, kterou od ní dostal k narozeninám a je to stále překvapení. ■