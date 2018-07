Proč se známá spisovatelka vrátila k bývalému mladšímu příteli? Má ráda okouzlení zamilovanosti a hysterii rozchodů

Barbara Nesvadbová promluvila o vztahu. Super.cz

O svých partnerech s médii ze zásady nemluví a raději se zpovídá prostřednictvím abstraktních příběhů ve svých knihách. V poslední době se ale Barbara Nesvadbová (43) začala opětovně pohybovat ve společnosti vedle svého bývalého partnera, o pět let mladšího podnikatele Lukáše Nováka. Při první možné příležitosti jsme se jí museli zkusit zeptat na to, jak to aktuálně je s jejím milostným životem.