V Love Islandu na ni prasklo, že má na Slovensku jinou známost! Nádherná Paulína po návratu promluvila

V Love Islandu na ní prasklo, že má na Slovensku jinou známost! Nádherná Paulína po návratu promluvila Super.cz

Paulína Bošková a Honza Mrkous skončili na bramborové příčce v reality show Love Island. Jak ale sami říkají, nejdůležitější pro ně je, že našli jeden druhého. Od návratu už proběhly velké životní změny. Slovenka Paulína se přestěhovala k Honzovi do Prahy.

"Mám už u něj věci ve skříni, mám vše, co potřebuji, zubní kartáček, vše," řekla Super.cz Paulína. "Já jsem se do Prahy i před Love Islandem plánovala stěhovat, volila jsem mezi Bratislavou a Prahou. Honza to rozhodl," dodala s úsměvem.

"Včera přijely kufry, je to zařízené, je komplet u mě," dodal Honza, kterému naprosto nebylo líto, že Love Island nevyhráli. "V momentě, kdy člověk najde někoho, s kým chce být, tak pořadí už moc neřeší," vysvětluje.

Během reality show vyšlo najevo, že Paulína má na Slovensku známost, která není ukončena. Jak to vypadá nyní? "Reálně to nic neznamenalo. Těžko se mi o tom mluví, chci respektovat i jeho soukromí. Vše je vyřešené," dodala s tím, že nešlo o žádný vážný vztah. ■