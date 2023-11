Paulína Bošková a Honza Mrkous skončili na bramborové příčce v reality show Love Island. Jak ale sami říkají, nejdůležitější pro ně je, že našli jeden druhého. Od návratu už proběhly velké životní změny. Slovenka Paulína se přestěhovala k Honzovi do Prahy.

„Mám už u něj věci ve skříni, mám vše, co potřebuji, zubní kartáček, vše,“ řekla Super.cz Paulína. „Já jsem se do Prahy i před Love Islandem plánovala stěhovat, volila jsem mezi Bratislavou a Prahou. Honza to rozhodl,“ dodala s úsměvem.