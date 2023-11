Dominika Myslivcová ukázala dva měsíce po porodu postavu ve spodním prádle: Fanouškům vzala dech

Rozkošný syn Dominiky Myslivcové roste jako z vody. Foto: Super.cz/se souhlasem D. Myslivcové

Je to už přes dva měsíce, co je Dominika Myslivcová (29) maminkou syna Deriana, kterého přivedla na svět se svým partnerem Zdeňkem Chytilem.

Deset týdnů po porodu se Dominika ukázala svým fanouškům rovnou ve spodním prádle.

„Tak přesně takhle vypadá vydařený 10týdenní progres,“ uvedla známá blondýnka ke srovnávacím fotografiím. Na jedné pózovala v devátém měsíci těhotenství a na druhé i se svým rozkošným pokladem.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevila spousta milých vzkazů.

„Domčo, vypadáte výborně,“ napsala fanynka. „Maličký je nádherné miminko. A vy vypadáte fakt fantasticky,“ uvedla další. „Krásní. Malý je celý tatínek,“ podotkla sledující. „Domi, jako taková postava? Wau,“ souhlasí příznivci.

Dominika Myslivcová si mateřství velmi užívá. Být maminkou je prý někdy náročné, ale na druhou stranu i to nejkrásnější, co ji potkalo.

„Nerozlučná dvojka. A chci říct všem, co mi neustále psali, že se mi změní celý život, a já tomu nevěřila. Měli jste pravdu. Je to opravdu hodně velká změna a já tak trošku přehodnotila celý svůj pohled na svět. Občas je to náročné, ale miluju to (ho),“ uvedla k fotografii se svým synkem. ■