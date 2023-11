Je to už přes dva měsíce, co je Dominika Myslivcová (29) maminkou syna Deriana, kterého přivedla na svět se svým partnerem Zdeňkem Chytilem.

Dominika Myslivcová si mateřství velmi užívá. Být maminkou je prý někdy náročné, ale na druhou stranu i to nejkrásnější, co ji potkalo.

„Nerozlučná dvojka. A chci říct všem, co mi neustále psali, že se mi změní celý život, a já tomu nevěřila. Měli jste pravdu. Je to opravdu hodně velká změna a já tak trošku přehodnotila celý svůj pohled na svět. Občas je to náročné, ale miluju to (ho),“ uvedla k fotografii se svým synkem.