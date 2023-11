Písařovicová si rýpla do Kuchařové. Vtipná narážka se u Brzobohatého nesetkala s pochopením

Ondřej Brzobohatý s manželkou Danielou Písařovicovou Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

„Ondrovi jsem s trochou nadsázky řekla, že chápu, že se po svých předchozích zkušenostech nepožene do svatby. Ale zároveň, že až mě požádá o ruku a bude mi šedesát, že mu na to kašlu, protože nechci po fotografovi, aby mi retušoval vrásky na fotkách. Překvapil mě, že mě požádal o ruku takhle záhy a že řekl, že svatba bude na podzim. Ale myslím si, že se nám to povedlo, jsme spokojení, je to hezký,“ řekla Super.cz o veselce Písařovicová.

O svatbě s Ondřejem vědělo jen velmi málo lidí. Mohli se tak brát bez pozornosti fotografů.

„Řekli jsme to jen svým nejbližším z okruhu rodiny a přátel. Samozřejmě, že přidanou hodnotou bylo, že do Itálie se jen tak nepoženou fotografové z českých médií, takže jsme v tomhle ohledu měli klid,“ řekl Brzobohatý v rozhovoru pro časopis Moje psychologie.

A právě Daniela si záhy neodpustila rýpnutí do jeho ex Taťány Kuchařové. „Já měla kdyžtak připravený deštník,“ vtipkovala, když narážela na svatbu Kuchařové a Brzobohatého. Bodyguardi tehdy prostřednictvím deštníků bránili fotografům ve výhledu, což vypadalo velmi bizarně a manželský pár se dočkal velké kritiky.

„Nech toho,“ ohradil se Ondřej a Daniela zachraňovala situaci. „Ne, já jen, že kdyby pršelo, víš, že na Gardě to je hned...“

V Itálii si každopádně veselku užili. Bez fotografů i bez deštníků. „Mám pocit, že nám to doporučila Rola (sestra Ondřeje Brzobohatého - pozn. redakce), je velkou znalkyní Itálie a řekla nám, že tam skvěle vaří. A Garda padla od Ondry, protože měl pocit, že se tam dojede za šest hodin autem. Tak ne, je to osm a půl,“ řekla Super.cz nedávno moderátorka s tím, že v Itálii byli dohromady týden a měli čas i na výlety. ■