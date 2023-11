Jsem neobyčejně šťastná: Dara Rolins promluvila o luxusních nemovitostech v Praze, Itálii i lásce

Dara Rolins a Pavel Nedvěd budují svá společná sídla. Jedno roste i v Itálii. Super.cz

Dara Rolins (50) a Pavel Nedvěd (51) tvoří pár už dva roky. Na svatbu to zatím nevypadá, avšak svůj vztah již posunuli společnými nemovitostmi. "Já po svatbě netoužím. Neříkám, že bych řekla ne. Ale myslím, že se to ve vztahu tak nějak vycítí, jestli je nutné to posunout o další level. Ale to už by byla extrémní rychlost, nemyslíte?" svěřila se Dara nedávno Super.cz.

Tentokrát promluvila také o dvou adresách, které budou partneři obývat. Jedna nemovitost roste v Praze a druhá v Itálii u jezera Maggiore.

„Jsem opravdu v hezkém životním období, kdy jsem neobyčejně šťastná a dělám jenom to, co mě baví. To, že mám teď přítele, který je jednou nohou v Itálii a vypadá to, že i bude, protože tam samozřejmě dvacet let žil a fungoval, je pro mě nesmírně osvěžující. Mám ráda změny a rychlé střihy. Nikdy jsme to nevnímali jako problém, že budeme mít dvě adresy. Jeden dům budujeme na skále v Itálii a druhý v Praze,“ dodala Dara se slovy, že už se také připravuje, až její dcera Laura vyletí z hnízda.

„Do toho je dost možné, že si Lola najde školu úplně jinde, takže asi bude už navždy v pohybu, ale to je to, co mě udržuje po kupě a svěží,“ dodala slovenská diva, která se věnuje nejen hudbě, ale také podnikání, influencingu a připravuje koncert v pražské O2 areně. „Je to o tom, že mě to baví. To je primární věc, aby to člověk mohl všechno dělat a zvládnout. Samozřejmě, že mám i pomocníčky,“ dodala na otázku, jak vše stíhá. ■