Po smrti „Chandlera“ z Přátel Matthewa Perryho měla „Phoebe“ Lisa Kudrow adoptovat jeho psa. Má to ale velký háček!

Lisa Kudrow podle zpráv světových médií měla adoptovat hercova psa. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tak tomuhle by se možná zasmál i Matthew Perry (✝54), Chandler by jistě přihodil sarkastický vtípek. Stránky světových magazínů zaplnily zprávy o tom, že Lisa Kudrow, která v Přátelích hrála Phoebe, chce adoptovat psa Matthewa Perryho. To ale není možné.