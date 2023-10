Herec z Expozitury a Slunečné je velký smolař: Hanka Vagnerová ho kopla do rozkroku, od té doby trpí bolestmi zad

Martin Sitta Televize Seznam

„Natáčení Expozitury jsem strávil skoro celé v kufru auta, s pouty na rukou. Dlouho dopředu jsme hodně trénovali s kaskadéry. Opravdu asi dva měsíce dopředu. Všechno se trénovalo, rvačky a pády. Ale realita je pak úplně jiná. Hanka Vagnerová se rozvášnila, kopla mě do rozkroku strčila mě do kufru a pak mi ještě přibouchla hlavu dveřmi od kufru. Ještě mě vláčela různě po sklepech a hnula mi se zády. Od té doby mě ta záda trápí, tímto Hance děkuji,“ smál se Sitta v pořadu Intimní zpověď na Stream.cz.

Náročné pro něj bylo ale i natáčení minisérie Hořící keř. „U Hořícího keře jsem měl zase zlomený loket. Hrál jsem tam řidiče sanitky. Vedle mě seděl Petr Stach a já jsem mu říkal, že mi musí při jízdě pomoc zatočit, dobové sanitky samozřejmě neměly posilovač řízení. Takže já jsme volant jen tak přidržoval a on, aby to nevidělo vidět na kameře, točil volantem. Ale dali jsme to. Petrovi taky děkuji,“ dodal s úsměvem věčný smolař.

Zranění se mu totiž nevyhýbalo ani v divadle. „Na divadle jsem si zase zlomil loket. Hráli jsme Večer tříkrálový, já jsem byl unavený, měl jsem slabé nohy a motaly se mi. Ve hře jsem měl šaškovské boty, ty se mi zamotaly a spadl jsem ze tří schodů. Pak jsem řekl ještě asi pět replik a kolegovi jsem jen špitnul: Omdlím. A zašel jsem do portálu a tam jsem bolestí omdlel,“ popsal další děsivou historku Sitta.

Celou část pořadu Intimní zpověď mohou diváci vidět v úterý večer na Streamu. Zajímá vás více ze soukromí herce Martina Sitty? Kde žije, kam rád chodí a jaká jsou jeho oblíbená místa? Pak sledujte ve středu 1.11. od 21:30 Televizi Seznam a pořad Moje místa, který moderuje Blanka Kubíková. ■