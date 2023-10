Tohle jsou nejdelší nohy StarDance: Po vypadnutí Ivany Chýlkové už je jasné, kdo po ní převzal štafetu

Iva Kubelková převzala štafetu po Ivaně Chýlkové. Má nejdelší nohy. Super.cz

Moderátorka Iva Kubelková (46) se pyšní dokonalou postavou a na její nohy je radost se dívat. To ukázala i v posledním kostýmu, který oblékla. Ten pro hvězdy StarDance připravuje Roman Šolc. "Ivanka má o něco delší nohy než já, určitě," zdůrazňuje Iva.

"Máme štěstí, že outfity můžeme s kostýmním výtvarníkem Romanem Šolcem zásadně konzultovat. Mluvíme do toho docela hodně. Snažíme se to vždy přiblížit choreografii, aby to korespondovalo, aby to mělo emoci, náladu. Kde jinde se v kostýmech vyřádit než ve StarDance," řekla Super.cz Kubelková.

Průhlednost, délka, nic z toho Iva neřeší. "V tanci se toho myslím toleruje podstatně víc, než kdybych v tom vyrazila kamkoli jinam. V tanci hranice neexistují. Důležité je, aby vše zůstalo, kde má," dodala moderátorka. ■