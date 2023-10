Upřímná slova Petry po návratu z Love Islandu! Tohle řekla o diváky nenáviděném Oliverovi. Líbit se mu to nebude Super.cz

Sama přiznala, že jí zlomil srdce, byla velmi zamilovaná. Kudlu do zad nečekala. Jak se na to dívá nyní, téměř týden po návratu? "Stihli jsme si to vysvětlit, objasnit, ta největší bouřka je za námi, teď si každý půjdeme po svém. Samozřejmě mě to ranilo, dostalo. Ale jsem typ, který se nezhroutí na měsíce. Stalo se, do budoucna si dám na něco pozor a bude to dobrý," řekla Super.cz Petra.

"Oliver je mladej, neví co se sebou, má radost, že je atraktivní, asi se hledá," dodala k Oliverovi liberecká rodačka.

Oliver prohlásil, že s Petrou si vše vyříkali a už jsou domluveni na kafe. To ale sexy brunetka popírá. Nic domluveného není. "Na kafe zajít můžeme, na jedno ano. Ale že bychom spolu trávili čas, to určitě neplánuji," usmívá se s tím, že i kdyby Oliver přiznal chybu a chtěl vztah s ní obnovit, bude mít smůlu.

"Už bych se k němu nevrátila. Udělal to jednou, udělá to víckrát. Mrzí mě to, furt ho mám ráda, to je jasný. Ale už jinak," dodala. ■