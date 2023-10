Lucie Šafářová vyrazila na akci s dětmi. Její reakce na otázku na dalšího potomka vás rozesměje

Lucie Šafářová se pochlubila dětmi. Super.cz

Přesto se úspěšná sportovkyně před pár dny vrátila opět k tenisu. „Včera jsem se vrátila, hrála jsem legendy v Lucembursku, takže to bylo fajn si zase zahrát zápas se starýma známýma, to bylo moc hezký,“ svěřila se Super.cz. Byla to však výjimečná událost a návrat ke sportu neplánuje.

„Nemám v plánu žádné další turnaje, možná další legendy příští rok, ale uvidíme,“ prohlásila Lucie Šafářová, kterou jsme potkali na dlabání dýní v botanické zahradě v pražské Troji, kam dorazila nejen s dětmi, ale i s kolegyněmi Andreou Sestini Hlaváčkovou a Barborou Strýcovou.

„Jsem ráda, že je to baví, a myslím, že je to pro ně super aktivita,“ prohlásila Lucie Šafářová, která si poprvé na zápase v Lucembursku vyzkoušela, jaké to je bez dětí. „Teď jsme byli poprvé bez dětí a pohlídala je moje maminka, takže to byla velká pohoda,“ řekla nám Šafářová, která si mateřství užívá, stát se trojnásobnou maminkou ale neplánuje. „Rozhodně ne, takhle to stačí,“ řekla se smíchem Lucie Šafářová. ■