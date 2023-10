Róba jako pro sněhovou královnu jí náramně sekla: Co ale kotníky, které měla Eva Adamczyková oba zlomené?

Eva Adamczyková prozradila, jak jsou na tom při StarDance její kotníky, které měla oba zlomené. Super.cz

"Snažila jsem se to vzít od podlahy jako roli, že jsem princezna. A snad se to projevilo. Potřebuju se na to připravovat víc dopředu. Dělala jsem si legraci z Kuby na zkušebně, že si tu něžnost připravuju až na přímý přenos. Nevydržím to furt, a hned, jak tanec skončí, už tam žádná něžnost není," smála se Eva, která si s tanečníkem Jakubem Mazůchem po dravém jivu z prvního kola nakonec tuto polohu užila.

Kostýmy sice vypadaly jako ze zimní pohádky, valčíková hudba pro jejich tanec ale pocházela z americké Popelky. "Když jsem viděla ten krásný účes a líčení, byla jsem nadmíru spokojená. A těším se ještě na záběry, abych viděla, jak ta sukně při tanci pracovala. Užila jsem si to, když jsem se v té párové části mohla jenom nechat vést," svěřila.

Ani její kotníky, které měla zlomené, nedělají problémy. "Už si zvykly. Nejhorší byly ty první tři týdny nebo měsíc. Samozřejmě mě někdy nohy bolí víc a někdy míň. Ale obě stejně. A u toho valčíku to bylo s nižšími podpatky pro nohy příjemnější. Snažím se boty na vysokém podpatku sundávat, vyměňovat a jsem v nich, jenom když musím," dodala Eva, se kterou jsme v našem videu probrali i to, jak se jí během posledního kola líbil její manžel Marek Adamczyk (35). ■