Obdařená modelka kvůli postavě léta čelí hejtům. Teď na party dorazila v topu, který vnady sotva udržel

Lindsey Pelas se nebojí své tělo ukázat. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Hollywoodská modelka Lindsey Pelas má díky své půvabné tváři a hlavně vnadné postavě nejen miliony fanoušků, ale i haterů. S hejty se během let musela smířit a povznést se nad ně, i když je to pro ni někdy těžké.

Lindsey Pelas je jednou z žen, ke kterým byla příroda velmi štědrá. Díky štíhlému tělu v kombinaci s vnadami a krásným obličejem je k práci modelky přímo předurčena. Sama kráska se ale před časem svěřila s tím, že se ve svém životě mnohokrát setkala i s negativními reakcemi. Například, když v minulosti pracovala v restauraci a lidé její fotky bez dovolení zveřejňovali na internetu s mnohdy oplzlými komentáři a osobně se jí neustále ptali na to, jestli má za sebou plastickou operaci, nebo jí doporučovali, že by ji měla podstoupit.

S příchodem sociálních sítí pak Lindsey zaznamenala velký úspěch, na svém profilu na Instagramu má téměř devět milionů fanoušků. Ti jsou nadšeni z každé její fotky, na které odhalí kus ze svého těla. Ani teď ale modelka není ušetřena hejtů ze strany trollů, kteří jí prý píší nenávistné komentáře. „Někteří lidé mi každý den posílají psychopatické zprávy. Hrozby,“ svěřila se Lindsey před časem magazínu The Sun, že většina takových hejtů přichází od mužů. Jednou se modelka naštvala dokonce tolik, že kontaktovala zaměstnavatele muže, který ji obtěžoval, a ten byl následně vyhozen.

Během let si ale Lindsey vytvořila hroší kůži a své tělo ukazuje velmi ráda. A to nejen během profesionálního focení, ale i na veřejnosti. Na večírek značky White Fox, který se konal v losangeleském hotelu Tao, dorazila v šortkách a velmi odvážném topu, který měl co dělat, aby modelčiny vnady udržel zahalené. ■