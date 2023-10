Největší zvrat v historii Love Islandu! Vrátila se žena, která už byla zpět doma na Slovensku

Majka se vrátila do Love Islandu TV Nova

To tu ještě nebylo. Do Love Islandu se vrátila dívka, která reality show již opustila a televize ji poslala domů na Slovensko. Že Nova míchá kartami, je běžné, v minulých dílech již vrátila do show diváky milovaného Lua.

To ale televize měla naplánované, proto po svém konci v reality show zůstal na Kanárských ostrovech na hotelu, kde čekal na svůj návrat do vily. To však nebyl případ Majky. Ta v Love Islandu skončila poté, co ji Chris vyměnil za novou bombshell Darinku. Už za pár minut věděl, že udělal osudovou chybu a celé dny pak nemluvil o nikom jiném než o Majce a lásce k ní.

Ta v té době ale už byla zpět na Slovensku. Tlak diváků na televizi, aby Majku vrátila do hry, ale nebral konce. Pro její návrat hlasoval v aplikaci Love Islandu největší počet diváků v historii všech tří řad reality show. Proto ji televize vrátila. Majka však všechny soutěžící velmi překvapila, když měla říct svou volbu, koho si vybrala do páru... Jak vypadal Majky návrat do vily, se podívejte v našem videu.

Upozornění: fotogalerie obsahuje spoiler. ■