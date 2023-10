Už jen tři kila a bude na své předporodní váze. Olgu Lounovou ale nejvíce při hubnutí trápí jedna část těla. Uhádnete která?

Olga Lounová je už téměř na své předporodní váze. Na jednom místě na těle zpěvačka zatím ale nezhubla Super.cz

Bude to pomalu rok, co se Olga Lounová (42) stala maminkou a naprosto se jí změnil život. Zpěvačce se ale celkem rychle podařilo shodit přebytečná kila. Stále ale není na své předporodní váze.

„Je složité to, že pořád kojím, takže mám v sobě pořád velký obsah vody a mléka. Když kojíte větší miminko, tak toho potřebujete víc. Když se vážím na speciální váze, kde se váží i svaly, voda, tak mám v sobě velké procento vody. Takže pořád mám ještě o tři kila víc,“ svěřila se Olga Super.cz a u toho ukázala, že nejvíce jsou na ní zmíněná kila vidět v obličeji.

Malá Arianne je pro ni vším. Bere ji téměř na každé své vystoupení a dokáže s ní prochodit mnoho kilometrů, když zrovna spinká v kočárku. „Někdy jde tatínek, někdy jde babička, není to každý den, že bych chodila, ale když už se jde, tak ujdu čtyři až deset kilometrů. To záleží, jaký je terén. Tam u nás je dost kopcovitý terén, takže tam je to o tom převýšení, ale je to pohodička, že člověk trénuje všechny možné partie.“

Zdá se tak, že Olgu neopouští síly ani na okamžik. „Já mám strašně moc energie a přijde mi, že moje práce není práce, ale můj koníček, takže to mě naplňuje a neunaví mě to. Nedělám moc věcí, které by mě nebavily, to člověka vyčerpává. Mám holčičku a jsem na mateřské dovolené,“ dodala Olga Lounová. ■