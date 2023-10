Někoho by tahle poznámka Rona z Harryho Pottera rozplakala, herečka prozradila, jak se po ní cítila

Rupert Grint a Daniel Radcliffe jako Ron Weasley a Harry Potter Profimedia.cz

Samantha Clinch si střihla menší roličku v sérii o Harrym Potterovi, a dodnes na to vzpomíná. Ztvárnila Eloise Midgenovou, ze které si ve čtvrtém díle s názvem Ohnivý pohár Ron Weasley utahuje kvůli její špatné pleti.

Když profesorka McGonagallová říká, že v každé dívce dřímá labuť, která chce vyrazit ven, zahlásí Ron na adresu spolužačky: „Z Eloise Midgenové chce taky něco vyrazit, ale labuť to asi nebude.“

Nutno podotknout, že by takový vtípek nejednoho rozplakal. Ostatně i Samanthy se často ptají, jak jí při natáčení scény bylo a jak se jí postava hrála. A tak se na to rozhodla odpovědět na svém TikToku.

„Jak se mi hrálo? Bylo mi skvěle!“ uvedla ke své roli. „Nic se nevyrovná tomu, když hrajete v tak ikonickém filmu a seznámíte se se všemi těmi úžasnými hlavními herci. Měla jsem vlastní maskérku, která mě provázela na každém kroku. Splnil se mi sen stát se profesionální herečkou a hrála jsem v jednom z největších filmů.“

Role ale samozřejmě měla i stinné stránky. Při natáčení bylo se Samathou na place zhruba 80 dětí, a přestože všichni dobře věděli, že jde o falešné akné na jejím obličeji, stejně si ji dobírali.

„Bože, děti byly tak kruté. Pamatuji si, jak jsem šla z přívěsu a lidé si o mně špitali, uhýbali mi z cesty a smáli se mi,“ přiznala herečka. A to zdaleka nebylo všechno.

„Poté, co mi na obličeji dva roky maskovali falešné akné, protože jsem hrála ve dvou filmech, třetím a čtvrtém díle Harryho Pottera, se mi pleť opravdu zkazila,“ dodala s tím, že je dnes o to vděčnější, že má zdravou, zářivou pleť.

„Bože, mít akné potom, co dva roky hrajete někoho s akné, je opravdu jízda,“ nechala se slyšet Clinch.

Hlavní ponaučení, které si z celé zkušenosti odnesla, bylo, že by k sobě lidé měli být laskavější. A těm, co trpí problémy s pletí, vzkázala, aby k sobě nebyli tak tvrdí a nesrovnávali se s ostatními. „Když k sobě budete laskaví, nějak to dopadne. Zvládnete to,“ dodala na závěr na povzbuzenou.

A co vy, myslíte si, že byla Ronova poznámka přes čáru? Hlasujte v naší anketě! ■