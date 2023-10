Herec ze Hry o trůny a Star Treku čelí obvinění ze sexuálního deliktu s nezletilou osobou

Joseph Gatt čelí obvinění ze sexuálního online kontaktu s nezletilou. Profimedia.cz

Gatt, jehož si mohou filmoví fanoušci vybavit také z Thora, Star Treku: Do temnoty, Star Treku: Do neznáma či z Dumba z roku 2019, veškerá obvinění odmítá. Velkou oporu má i ve své dlouholeté přítelkyni, spisovatelce a herečce Mercy Malick, která jej v pondělí rovněž doprovodila do soudní síně v Los Angeles, kde pokračovalo soudní projednávání jeho případu.

Podle soudce Enriqueho Monguii bude další stání pokračovat až 4. prosince, jelikož žalobci došli k názoru, že je potřeba do té doby zjistit další okolnosti, aby se případ mohl posunout dopředu. Gatt je ovšem obviněn ještě z dalšího trestného činu, a to držení útočné zbraně.

Herec byl po složení kauce ve výši pěti tisíc dolarů propuštěn z vazby a jeho případ se prošetřuje na svobodě. Má ovšem zakázán pobyt bez dozoru s nezletilými, držení pornografie a používání sociálních sítí za jiným účelem než pracovním. ■