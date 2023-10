Tuto krásku by chtěl doma každý chlap! Má ráda pivo a svíčkovou. Nyní nás bude reprezentovat na finále Miss Earth

Tahle kráska bude naší zemi reprezentovat na Miss Earth. Má ráda svíčkovou a pivo Super.cz

My se s touto charismatickou blondýnkou sešli v prostorách Pražského hradu. „Je to teď pro mě docela náročné, musím to skloubit i se školou. Jedná se o sedm videí. Mé představení, ukázka Hradu a dalších krás, ale těším se na to,“ řekla nám Kristýna.

V dalších dnech jí také čeká soustředění, kde ji profesionálové naučí pořádně vystupovat, chodit, tvářit se, mluvit, aby v zahraničí byla co nejlepší. „Budeme tam všechny tři vítězky (Vanesa Švédová – vítězka České Miss Essens a česká Miss Universe a Marie Danči – česká Miss Global, pozn. redakce). Bude to náročné, ale poučné, abychom se uměly například dobře vyjadřovat.“



Kristýna se pyšní postavičkou jako proutek, proto nás překvapilo, že i ona má ráda typickou pochoutku pro Čechy - pivo a svíčkovou. Bude tak naší zemi reprezentovat se vším všudy. „Neměla bych to asi říkat, ale mám to ráda, patří to ke mně,“ smála se modelka během rozhovoru pro Super.cz.

A co se týče jejího soukromí, pánové, máte smůlu. Usměvavá blondýnka je již nějakou dobu zadaná. „Už se to bude blížit k roku a žijeme spolu. Přítel se jmenuje moc hezky, ale prozatím si to nechám pro sebe. Potkali jsme se na vesnické zábavě a můžu říct, že je to fotbalista,“ dodala se smíchem Kristýna Pavlovičová. ■