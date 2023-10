Zpřístupnění Bertramky fanouškům se nelíbí Dominice Gottové. Ostrý vzkaz pro vdovu Ivanu

Dominika Gottová si nebrala servítky. Foto: Milan Malíček, Právo

„Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy více než polovinu života. Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti,“ nechala se slyšet Ivana Gottová. Rozhodnutí učinila se svými dcerami.

Nejstarší zpěvákově dceři Dominice Gottové se to ale nelíbí. Gottovou obvinila z hamižnosti i toho, že Gott chtěl být pohřben u své rodiny a nikoliv na Malvazinkách.

„Tatínek své fanoušky nadevše miloval, udělal by pro ně první poslední. Ale myslím si, že by s vybudováním muzea ve své vile nesouhlasil. Už jenom proto, že okolo ní bydlí další lidé, kterým by se přívaly fanoušků v ulici Nad Bertramkou nelíbily. Chtějí mít také svůj klid a bezpečí. Zeptala se jich paní Gottová na to, co si o jejím nápadu myslí? Zda jim někdo bude garantovat bezpečnost? Aby nemuseli mít strach o majetek?“ napsala v prohlášení Dominika Gottová.

„Můj tatínek si přál, aby vilu paní Gottová nikdy neprodávala a zůstala cenným domovem pro jejich dcery, mé mladší sestry. Proč se tedy chystá porušit jeho přání? Jde jí o další peníze?“ pokračovala dál Dominika.

Ivana Gottová přitom o prodeji vily nic neříkala. Podrobnosti teprve zveřejní. „Věříme, že Villa Gott se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj. O detailech vás budu postupně informovat,“ vzkázala Ivana.

Dominika se navíc vrátila k místu Gottova posledního odpočinku. „Tatínka nechala paní Gottová v roce 2019 pochovat na nedalekých Malvazinkách s tím, že ho bude mít s dcerami blízko sebe. Tím už tehdy nesplnila jeho přání, aby byl pochovaný u svých rodičů v Újezdu u Svatého Kříže. Teď se z Bertramky s mými sestrami chystá odejít. Nerozumím tomuto postupu,“ divila se Dominika.

Ta prý jinak Ivanin nápad považuje za pěkný, ale ne aby se realizoval na Bertramce. „Na tatínka dnes velice myslím, jeho odchod mne pořád hodně bolí. Zapálím za něj doma ve Finsku svíčku a budu vzpomínat na to hezké, co jsme spolu prožili,“ uzavřela své prohlášení Dominika. ■