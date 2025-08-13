Článek
Velkou nevoli mezi lidmi, ale dokonce i mezi členy ANO – ano, jsou to taky lidé – vzbudila aféra poslankyně tohoto hnutí Margity Balaštíkové. Svým majestátem dokonce nechal zacloumat sám Andrej Babiš, který na Balaštíkovou v nejlepších intencích ANO „zaklekl“. Končící poslankyně prý nebude budoucí poslankyně a ministryně zemědělství už vůbec ne.
Co Balaštíková provedla a co tak rozzuřilo Babiše, že jí vystavil stopku do voleb i na plánované ministerstvo? Jak známo, paní poslankyně se před časem rozváděla s manželem takovým stylem, že i proslulý film Válka Roseových je proti tomu nevinná pohádka pro děcka.
Nejprve šlo pouze o exmanžela. Provalilo se, že mu Balaštíková chtěla zničit podnikání – snažila se zařídit populární „zakleknutí“. To ještě Babiše nechalo chladným. Ostatně, firem je na světě dost.
Teď však vylezlo na světlo, že Balaštíková dokonce chtěla nechat zastřelit psa exmanželovy přítelkyně! Psů je sice na světě ještě více než firem, ale firma na vás nevrtí ocáskem, láskyplně nepoulí oči a neolizuje vám ruku. To ví i Babiš, který vlastní nejen jedenasedmdesát poslanců ANO, ale taky čtyři hafany. A samozřejmě ví, že český národ je národem pejskařů…
Pan předseda proto zasáhl vahou celé své osobnosti, což je nakonec dobře pro jeho hnutí, pejskaře i všechny naše Alíky a Žeryky.