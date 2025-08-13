Článek
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (40) sice v nadcházejících volbách nekandiduje, to ale neznamená, že by seděla s rukama v klíně a nic nedělala. Naopak je velmi aktivní, což zaujalo její fanoušky i kritiky.
„Volit ze zahraničí je teď snazší než kdy dřív. Jen to neodkládejte, protože demokracie čekat neumí,“ vyzvala na instagramu předsedkyně TOP 09, která spolu se svými kolegy burcuje Čechy žijící v zahraničí. A připojila návod, v němž je vše pečlivě popsáno.
Vzhledem k tomu, že už tolik času nezbývá, byla to jedna z posledních možností, jak je do volebního boje zapojit. V opačném případě už by zájemci nestihli všechny náležitosti a měli by smůlu. Což by si koalice Spolu neodpustila, neb letošní volby jsou pro ni velmi důležité.
Voliči se netají tím, že vláda Petra Fialy nesplnila všechny sliby a v řadě ohledů se chovala spíš jako kabinet levicový, a tak by v případě zvolení bylo co napravovat. Tedy pokud by se tak vůbec stalo a Spolu by se podařilo s někým sestavit vládu.
Nejen to Pekarové Adamové vzkázali i v diskuzích na sociálních sítích. Tentokrát se přispěvatelé rozdělili na více táborů, rozhodně nešlo jen o pozitivní komentáře. Politička musela být docela zaskočená, neb na to nebyla v posledních měsících zvyklá.
„To vám nepomůže,“ vzkázali šéfce Poslanecké sněmovny, která věří v pravý opak, kvůli korespondenční volbě. Ona je ale přesvědčená o opaku, tedy že zahraje do karet hlavně současným koaličním stranám.