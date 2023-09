Kate měla způsobit „obrovské zklamání“ organizátorům akce. Představte si, kdyby to udělala Meghan, rýpli si lidé

Jednou se v negativním smyslu nedostala do titulků Meghan (vlevo), ale Kate. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Princ William (41) se v listopadu chystá do Singapuru, aby se zde zúčastnil slavnostního předávání cen, takzvaných Earthshot Awards, které jsou již od roku 2021 předávány lidem, kteří vytvářejí inovace řešící problémy životního prostředí. Každý vítěz dostane 1 milion liber na podporu a rozšíření své práce. Kate se zúčastnila předchozích dvou galavečerů, které se konaly v Bostonu a v Londýně. Její účast samozřejmě k akci přiláká mnoho dalších lidí, médií a samozřejmě nejspíš také sponzorů. Jenže letos se podle informací zahraničního tisku této akce nezúčastní.

V Singapuru se neobjeví prý hlavně proto, že podle deníku Mirror nechce narušovat školní docházku svých dětí, George (10) a Charlotte (8). Tato zpráva má ale pro organizátory akce znamenat „obrovské zklamání“. Jeden ze čtenářů deníku Daily Mail si neodpustil jízlivou poznámku: „Dovedete si představit, kdyby to udělala Meghan Markle?“ A další s ním souhlasí. Jiní komentující ovšem dávají za pravdu spíše Kate. „Je to soukromá rodinná záležitost, musejí řešit záležitosti ohledně vzdělávání svých dětí. Jsou vlastně vzorem pro rodiče, kteří by udělali dobře, kdyby se takovým příkladem řídili. Mnoho rodičů si v dnešní době dělá, co se jim zachce." ■