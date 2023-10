Sexy brunetku z Tváře byste takhle jen těžko poznali: Zpěvačka je v obří blond paruce a minišatech někdo jiný

Zpěvačka je v obří blond paruce a minišatech někdo jiný Super.cz

Muzikálová zpěvačka už patří ke stálicím Divadla Lucie Bílé. Nechybí tak ani v nové komedii Srdeční záležitost, kde se objeví v obří blond paruce, ve které by sympatickou tmavovlásku poznal málokdo. „Já se v tom cítím dobře, ale taky se nepoznávám. Vždycky přemýšlím, jestli je to v pohodě, ale baví mě to,“ svěřila se Super.cz zpěvačka. „Loni jsem šla do světlejších vlasů, měla jsem je medové a myslela jsem si, že se mi to bude líbit, ale začala jsem postupně ztmavovat a ulevilo se mi, že to jsem já,“ řekla nám zpěvačka.

Na jevišti se Markéta ukáže hned v několika tanečních scénách, v jedné z nich předvede v mini šatech i své štíhlé nožky. S postavou zpěvačka nikdy neměla problém, a i po narození syna je jako proutek. „Je to běháním kolem rodiny, běhání jako takové mě nebaví, že bych chtěla furt. Mám toho hodně, člověk se stále někam balí, odjíždí, hlídá, maminkuje a vaří,“ dodala zpěvačka, která nejlépe vypne, když je sama. „Stačí mi být chvilku sama se sebou, začnu uklízet, vařit, rozezpívat se u piana nebo 20 minut jógy,“ řekla Markéta Procházková. ■