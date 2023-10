Make-up na sebe hází jako zedník maltu fankou: Líčím se do lesa i k moři, klidně bych si lepila i řasy, říká zpěvačka

Pavlína Senič se líčí i do lesa nebo k moři. Super.cz

"Líčení je můj rituál. Mám reflux, takže ráno nemůžu pít kafe, takže se probouzím tím, že se nalíčím. Líčím se všude, do lesa, u moře. Nenalíčená vydržím být maximálně jeden den. Líčím se ráda, i když mi můj stylista říká, že bych se měla mírnit," svěřila se Pavlína, kterou jsme potkali na akci, která se konala brzy po poledni, a přesto měla make-up, který by mnohé ženy nezvolily ani na slavnostní večer do opery. "Klidně bych si nalepila i řasy, to už byste po mně ale fakt divně koukali," krčila rameny.

"Myslím, že je to trochu i profesionální deformace, protože, jak jsme na tom jevišti, musíme mít opravdu silné líčení. A mám to ráda, tak těžko ubírám," dodala s tím, že se ale o pleť, která dostává pořádný záhul, snaží co nejlépe pečovat. "Mám salon, který se o mě stará. A myslím, že kdybych se nebála invazivních zákroků, byla bych už celá ořezaná. I při botoxu mě musí někdo držet za ruku," smála se. ■