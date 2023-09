Lela Ceterová s bolestí vzpomíná na dobu, kdy přišla o dítě: Bylo to zlé, narození dcery byl nejkrásnější den

Lela Ceterová si nosí v srdci velmi bolestivou ztrátu. Foto: Instagram Lely Ceterové / se souhlasem

Lela Ceterová (34) si nosí v srdci velmi bolestivou ztrátu. Je to už tři a půl roku, co se jí narodila dcera Lilinka. Ale jak se známá blondýnka už jednou svěřila, původně čekala dvojčátka. O jedno miminko ale bohužel během těhotenství přišla, zároveň nebylo vyloučené, že přijde i o druhé, případně že bude zdravotně indisponované.

O této náročné životní situaci a těžkém těhotenství se Lela se slzami v očích rozpovídala na sociálních sítích, kde také sdílela několik snímků své krásné dcery Lilinky, která šla letos poprvé do školky.

„Vyběhly na mě vzpomínky a já jsem nesmírně šťastná, že tady Lilinku mám. Už jsem tady párkrát zmínila, že jsem měla velmi těžké těhotenství. Lilinka bohužel přišla o své dvojčátko a několikrát mi vyšly genetické testy velmi špatně. Bylo to zlé, ale nepřestala jsem bojovat, měla jsem výbornou doktorku, které ze srdce děkuji, že mi tehdy velmi pomohla a našly jsme tu cestu, jak to vyřešit. Snažily jsme se a vyšlo to. Zjistily jsme, že i přes mou špatnou krev bude Lilinka zdravá,“ svěřila se manželka MMA bijce Karlose Vémoly (38) velmi otevřeně se slovy, že narození její dcery byl tím nejkrásnějším dnem jejího života.

„Jsem za to nejšťastnější člověk na světě. Všechno se zvládlo, vše na světě se dá zvládnout, jen musíte od srdce chtít a nevzdat to. Lilinka je velká bojovnice a já taky. Nikdy nezapomenu, jak špatně se ke mně někteří lidé chovali. Všem jsem odpustila, já jsem prostě taková, ale nezapomenu. Proto, když něco chcete, po něčem toužíte, tak musíte myslet velmi pozitivně, protože pak všechno jde. Každý den jsem myslela pozitivně a modlila se za to, aby bylo vše v pořádku, a vidíte. Lilince je 3 a půl roku a je krásné a zdravé děvčátko,“ dodala Lela Ceterová, která je také maminkou ročního syna Rockyho. ■