Módní bomba, nebo přešlap? Nejkorpulentnější česká moderátorka vynesla bílé šaty a oblíbené boty zahrádkářů

Aneta Christovová Super.cz

Aneta si na speciální dámskou jízdu v pražském kině Lucerna vybrala průhledné bílé šaty a boty, které většina lidí nosí zejména na zahradu. Tyto měly ale ještě podpatek. „Tahle verze těchto botiček je v Česku ještě nedostupná a neprodává se tu. Jsem zatím originální,“ smála se Aneta během rozhovoru pro Super.cz. Na moderátorce byla stále vidět lehká indispozice, protože minulý týden se pod ní rozpadla židle, na kterou si sedla. Aneta tak skončila na pohotovosti, kostrč naštěstí nemá zlomenou, ale jen naraženou.

Díky průhledným bílým šatům byla vidět i podprsenka, která držela její obří vnady. Je tak jasné, že u někoho místo obdivu mohla vyvolat šok a opovržení. Jak sama moderátorka bere kritiku ohledně svých fialových vlasů či postavy? „Tak ono se to nelíbí celý mojí rodině. Ono se to nelíbí 99 % mých kamarádů, ono se to možná líbí jen mně. Lidé mi občas napíšou, co kdybych změnila barvu vlasů, že jako brunetka jsem byla víc sexy, ale já se cítím sexy i ve fialové,“ zaglosovala.

Na dámském večeru Aneta společně s kolegyní Vlaďkou Pirichovou udělaly návštěvnicím radost a vylosovaly tři šťastné, které vyhrály obě jejich knížky, které napsaly ještě s Lindou Finkovou (55). „My jsme dneska black and white. Já více za dámu a Aneta za tu rošťandu a díky našim knížkám si ženy mohou odskočit doma od plotny a odpočinout si,“ přidala se do rozhovoru Vlaďka. ■