Další dvě pořádné střely zamotají děním v Love Islandu! Tyhle ohnivé krásky jsou nové bombshellky

Nové bombshellky Love Islandu TV Nova

Další dvě kočky vstupují do luxusní vily zamilovaných na Kanárských ostrovech, kde se pokusí si najít své polovičky. Sedmadvacetileté krásky jsou nové bombshellky v reality show Love Island a jistě pořádně zamotají děním ve vile.

Sexy blondýnka Sabine je Češka, která pochází z Třince, ale žije v exotické Dubaji. Jako influencerka testuje superrychlá auta, dělá recenze a věnuje se také dropshippingu. Ráda je středem pozornosti, ale zároveň si dává pozor, jak vystupuje před svým okolím. Říká o sobě, že je sebevědomá, ambiciózní a dominantní, ve všem, co dělá, chce být stoprocentní! Sabine mluví pěti jazyky, ale zatím neměla partnera, který by mluvil slovensky nebo česky.

Druhou dívkou, která vstoupila do Love Islandu, je brunetka Paulina ze Slovenska. Po bouřlivých neúspěšných vztazích by tato sexy dívka z Bratislavy ráda konečně našla normálního muže, gentlemana, který jí pomůže vyléčit zlomené srdce. Zda se jí to podaří, ukáží už další díly. ■