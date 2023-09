Takhle ji v nové kriminálce rozhodně neuvidíte: Marika Šoposká poslala od moře sexy pozdrav v plavkách

Marika Šoposká Foto: Super.cz/archiv M. Šoposké

Televizní diváci si herečku spojují především s rolí Bibi z Ordinace v růžové zahradě 2. Nově se začala objevovat také v kriminálce Oktopus, kde ztvárňuje navenek nepřístupnou kapitánku Fáberovou. „Mávám a děkuju moc za všechny krásný zprávy k Oktopusu. Je jich hodně a mám z toho radost. Ano, pár z vás máte problém, že se tváří Fáberka furt jak kyselá pr***. Je to tak. A bude to tak i dál,“ svěřila se herečka z dovolené ke své nové postavě kriminalistky, která se nikdy nesměje.

„Ona se nesměje, smát se nebude, ale i tak je s ní docela zábava. Ale nebojte, stále je tu Bibinka v Ordinaci, tam se můžete chodit zahojit, když na vás bude Fáberka moc. Mám teď v arzenálu všechno. Sladký, slaný, co jen si budete přát,“ napsala herečka z dovolené, kde si užívá krásné počasí.

V plavkách předvedla dvojnásobná maminka dvou kluků figuru, na které maká pravidelným cvičením jógy. „Cvičím ji tři roky. Nedělám to jen proto, abych vypadala dobře, to mám spíš geneticky dané. Moje maminka je také velmi štíhlá, tohle mám od přírody. Cvičím, protože mě to baví a čistí mi to hlavu,“ svěřila se Super.cz. ■