„Potěší mě, když někoho pohorším,“ slovenská zpěvačka svým vzhledem nezklamala. Má ráda outfity vhodné pro nebinární osoby

Slovenská zpěvačka Katarzia nejraději nosí unisexové oblečení. Cítí se v něm bezpečně. Super.cz

Slovenská zpěvačka Katarzia ráda vybočuje z davu, a co se týče jejích outfitů, vždy má takový, aby byla skutečně k nepřehlédnutí. To potvrdila i během finále soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Česko a Slovensko, které se odehrávalo ve Španělském sále Pražského hradu.

Zvolený outfit pro tento galavečer připomínal až nebinární look. „Já se ráda oblékám do takových unisexových věcí, protože se cítím bezpečněji. Zvolila jsem si to, protože je to recyklované oblečení, které neškodí planetě. To jsou moje hodnoty, kterým věřím,“ svěřila se zpěvačka Super.cz.

Módu bere jako výtvarné umění. „Já neumím malovat, ale měla jsem to vždy jako hobby. Oblíkání beru jako srandu, někdy mě i potěší, když někoho pohorším. Ale vyrostla jsem už z věku, kdy jsem schválně nosila ultra krátké minisukně. Teď to opravdu beru jako výtvarné umění.“

Celý galavečer Katarzia velmi prožívala, protože se publiku ukázala nejenom jako zpěvačka, ale celý večer moderovala. Měla tak v tomto směru svou velkou premiéru. „Cítím se, jako když jsem poprvé sedla za traktor a měla jsem řídit. Je to pro mě velká výzva a modlím se ke všem bohům, i když na ně nevěřím,“ doplnila slovenská umělkyně. ■