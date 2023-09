Dámy mají stále šanci: Pětadvacetiletý fešák z Tváře s vyrýsovaným tělem je stále single

Youtuber ze soutěže Tvoje tvář má známý hlas je stále single. Super.cz

„Stále jsem single. Já už asi pět let dávám médiím stále stejnou odpověď. Já jsem vlastně takhle docela spokojený, takže žádnou slečnu aktuálně nehledám,“ prozradil Martin se smíchem během rozhovoru pro Super.cz.

Slečnám se na Martinovi líbí i vyrýsované tělo, kterým se může chlubit. „Letos ani moc necvičím, ale začal jsem hrát aktivně tenis. Aktuálně trávím tak tři až čtyři hodiny každý den na kurtu. To se na mně podepisuje.“

My jsme si s Martinem povídali během focení finalistů soutěže krásy Schwarzkopf Elite Model Look pro Česko a Slovensko. Moderoval totiž castingy, a tak byl u cesty finalistů od samého začátku.

A jak Martin vidí soutěže krásy? Přihlásil by se i on? „Já už jsem na to trošku starej. Je mi pětadvacet, a tak bych měl nějakou modelingovou kariéru už asi u konce, tak to přenechám mladším,“ dodal se smíchem Martin Carev. ■