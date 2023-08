Monika z Přátel (59) je pyšnou maminkou téhle sličné slečny jménem Coco. Víte, kdo je jejím otcem?

Courteney Cox a její dcera Coco Profimedia.cz

Coco ovšem není pouze jediným potomkem slavných rodičů, její kmotrou je Jennifer Aniston, která svou roli bere zodpovědně a na Coco si mnohdy najde čas ve svém nabitém programu. Profesní kroky téhle plavovlásky se tak s ohledem na prostředí, v němž vyrůstala, zdají být dopředu jasné. Kromě herectví se ovšem Coco věnuje i zpěvu. Zatím se objevila v menších rolích v komedii Just Before I Go (2014), kterou režírovala její maminka nebo v seriálu Město žen, v němž má její maminka hlavní roli.

Cox loni v rozhovoru pro magazín People uvedla, že s dcerou mají občas boje, ale že na ni nemůže být víc pyšná. Teenagerka, která dostala jméno složením prvních slabik jména a příjmení její maminky, je prý odvážná, chytrá, zábavná, jedinečná a krásná. Důležité je ale podle herečky ve výchově stanovení hranic.

„Naučila jsem se, že dodržování určitých hranic je důležité, protože vím, že se díky tomu Coco cítí bezpečně. Ale ne vždy mi to úplně vychází,“ přiznala Cox, která dodnes skvěle vychází s exmanželem Davidem, s nímž se rovněž podílejí na dceřině výchově. ■