Největší koketa z Ulice má doma krásného prince z Troškovy pohádky: Sestěhovali se po dvouměsíční známosti

Natálie Holíková zaujme na první pohled. Michaela Feuereislová

Do nekonečného seriálu vtrhla Natálie Holíková (32) jako vichřice. A rychle si kolem prstu omotala pány ve svém okolí, vesměs zadané. Diváky zajímalo, kdo je ta Martina, dcera hospodské, co za mámou přifrčela z Itálie. Pro všechno hned nadšená, neuznávající stereotypy.

Kde se bere takový temperament, který nenechává kámen na kameni, ve vztazích i v podnikání? A jak to má s muži? Při setkání s Natálií na první pohled zaujme, že skutečně působí jižansky. Dokonce je přesvědčená, že ji kvůli vzhledu vzali do Ulice.

„Já zrovna byla opálená po návratu ze Zanzibaru, takže jsem si myslela, že proto mě na konkursu vybrali,“ řekla Super.cz herečka, která ráda cestuje. Vypráví o svém naturelu a mimoděk luská prsty. Geny hledá u zesnulého dědečka ze Slovenska.

„Měl černé vlasy do 70 let. Velkou roli nejspíš hraje pigment. Jsem tmavá přirozeně, což diváci neví a píší, ať mně přestanou malovat obočí,“ směje se. Když chválíme její štíhlou drobnou postavu, plácne si přes šaty a začne předvádět pozadí.

„Spíš nosím áčkové střihy, protože sice mám útlý vršek, ale jinak jsem hruštička,“ tvrdí a vyprskne smíchy. I v tom vidí slovenské geny. Maminka dědy, po kterém je tmavá, měla prý stejnou figuru.

Sympatická, velmi výrazná černovláska a velký smíšek pochází z Ostravy, kde žila u rodičů zhruba do dvaceti let. „Občas dostávám, třeba na divadle, sekec za to, že mám přízvuk. Někdy něco řeknu ´kratce´. Snažím se toho vyvarovat, jenže mi ujede nějaká předložka, kolegové se diví a já říkám: To je Ostrava.“

A jak to má s muži? Natálie Holíková žije s přítelem. Sestěhovali se po dvouměsíční známosti a spolu jsou dva roky. Jde o kolegu z branže – Petra Urbana (30). „Nejčastěji o něm říkám, že je hlavně krásný,“ láskyplně se usmívá, když o něm mluví.

Kudrnatý fešák ztvárnil v Troškově pohádce Zakleté pírko (2019) prince Vítka. Herec prošel několika divadly, tuto sezónu zakotvil v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Můžeme ho vidět i třeba v inscenaci Hamlet v Městských divadlech pražských. Zatímco Natálie je jedenáct let členkou souboru Klicperova divadla v Hradci Králové. ■