Legenda televizního vysílání oslavila 77. narozeniny a vypadá skvěle: Upravená chodí i na zahradu

O tom, že vypadá roky stále stejně, není sporu. Kde ale bere neuvěřitelný elán? "Jsem pořád v takovém životním kvapíku. Prostě neumím odpočívat, asi to mám v genech. Pořád si vymýšlím nějakou práci, na zahradě, doma nebo chalupě, něco se učím, chodím do divadla, uklízím. Nedokážu si ani sednout s knížkou, musím mít naplněný den, to pak usnu spokojená. Flákání nemám ráda. Za to bych se styděla. Jedu jako motorová myš," svěřila.

Na slavnostním večeru jí to seklo, nechyběl ani výrazný šperk, kterým své outfity vždy doplňuje v pořadu Kalendárium. "Bylo mi řečeno jen to, že nemusím mít šaty s vlečkou, tak jsem si vzala takové lehké šatičky a šperk to vždy nějak dotvrdí," prozradila.

Na závěr rozhovoru jsme neodolali, abychom se opět nezeptali na její recept na husté vlasy, pleť téměř bez vrásek a štíhlou postavu. "Nedělám nic. Na vlasy si ani nedávám žádné zábaly. Nikdo mi to nevěří, ale já opravdu nedělám nic. Nechodím do fitness centra ani na botox. Mám stejně staré kamarádky, a to jsou všechno šik baby, šťabajzny. A všechny o sebe dbají. To je hrozně důležité, v každém věku na sebe dbát," uzavřela s tím, že ona se upraví, i když jde jen na zahradu. ■