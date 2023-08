Bývalá Miss Earth se bude po 18 letech vztahu a 2 dětech konečně vdávat: Svatba bude stát pořádný balík!

Bývalá Miss Earth Tereza Fajksová se bude po 18 letech vztahu a 2 dětech konečně vdávat Super.cz

Tereza se většinu času věnuje dětem, užila si s nimi pestré prázdniny, o nichž nám vyprávěla během našeho rozhovoru, kdy jsme ji vyzpovídali před přehlídkou společenských šatů brněnských návrhářů v rámci tradičních veletrhů Styl a Kabo. Právě od jednoho z nich, Miroslava Michaela Knota, bude mít i svatební šaty.

"Do roka a do dne to nestihneme, ale teď partner přišel s tím, kdy tedy bude ta svatba a nechal všechno na mně. Takže udělal chybu," smála se. Svatební šaty vybírá už teď. "Jsem v tom dost nerozhodná, protože už jsem na sobě měla snad stovky svatebních šatů a pokaždé se mi ten střih líbil a seděl mi. Budu mít asi troje, hlavní obrovské, abych byla nepřehlédnutelná, pak nějaké jednodušší a koktejlky na párty," vypočítala.

Pokud jde o místo, rozhodně se bude svatba konat venku. "Chci to v toskánském stylu, možná to bude i v Itálii, tu milujeme a v Římě přišla i ta žádost o ruku. Chtěla bych tam mít i velký stan a všechno v bílých a pastelových barvách. Už to mám všechno v hlavě, tak už jen, aby mi to bylo schváleno. Rozpočet bude velmi vysoký, tak to snad nějak zvládneme," uzavřela. ■