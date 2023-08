Kdysi krásná herečka se ztrácí před očima, bojí se o ni i manžel. Stoupnutí na váhu mi otevřelo oči, přiznává

Whitney Port přiznala, že nedostatečně jí... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Americká herečka, modelka a módní návrhářka Whitney Port se v posledních měsících ztrácí před očima. Začali si toho všímat nejen fanoušci, ale rovněž její manžel Tim Rosenman (46) vyjádřil obavy nad tím, jak moc je hubená. Osmatřicetiletá herečka, známá například z reality série The Hills, přiznala, že neměla tušení, jak málo váží, dokud si nestoupla na váhu.

Nedávno se rovněž začaly množit obavy fanoušků, a proto se k nim Whitney nedávno rozhodla promluvit. Prostřednictvím Instagramu se jim svěřila, že skutečně nedostatečně jí a má obavy ze své podváhy, ale zároveň je ujistila, aby se o ni nebáli, že ‚plánuje jíst promyšleně tak, aby svému tělu dodala správné věci‘.

Herečka, která má s manželem šestiletého syna Sonnyho, si prošla náročným obdobím, kdy několikrát potratila a zvažovala využití náhradní matky. Zřejmě i v důsledku stresu šla váha radikálně dolů. Ve zpovědi fanouškům řekla, že jí stoupnutí na váhu otevřelo oči.

„Nemyslela jsem si, že je to tak velký problém, jak ve skutečnosti je, a vlastně si to pořád úplně nemyslím. Ale očividně nejím dost a to, jak teď vypadám, není zdravé. Takhle nechci vypadat,“ sdělila upřímně Whitney s tím, že ji kvůli nízké váze sužuje i nedostatek energie. ■