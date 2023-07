Už brzy se stane maminkou. Úspěšná influencerka se jen pár dní před porodem pochlubila na veřejnosti těhotenským bříškem

Klára Russo se brzy stane maminkou. Super.cz

„Cítím se zatím dobře, stále jsme ještě dva v jednom a doufám, že to ještě chvíli vydrží,“ smála se Klára pro Super.cz. Pohlaví si nechali říct hned jak to šlo. Bude to chlapeček. „Já jsem nesnila o tom, zda to bude kluk, nebo holka. Já jsem snila o zdravém dítěti, ale klouček je skvělý.“

Se svým manželem, Američanem Nicolasem Russo, který je také influencer, měli svatbu loni v srpnu. Pár si tak do roka nadělil ten nejkrásnější dárek. „To bude ještě dřív než první výročí, bude to krásné,“ smála se Klára.

Pro synka, který bude mít jak české, tak americké občanství, už jméno mají vybrané. Prozradit ho ale nechtějí, nechávají si ho pro sebe. Porodu se Klára nebojí. „Už mám zabaleno, už mám vše připraveno, takže miminko může přijít,“ dodala v rozhovoru usměvavá influencerka. ■