Lucie Hunčárová (38) tančila ve StarDance s Pavlem Řezníčkem, Emanuelem Ridim (50), ale i Lukášem Pavláskem (45), s nímž to neměla vůbec jednoduché, protože mu tanec jednoduše zkrátka nešel. I tak se ale s přehledem dostával do dalších kol, protože diváky bavil. I on se ale musel vyrovnat s drsným hejty.

Nevoli části diváků nyní schytává cukrář Josef Maršálek (41). Od poroty pravidelně dostává nízké známky, postupuje ale dál a má věrnou fanouškovskou základnu. Nenávistné komentáře některých diváků nechápe Pavláskova tanečnice Lucie Hunčárová.

„Nemyslím si, že je to tady na místě, protože pan Maršálek je za mě poměrně šikovný, není to vyloženě sporťák, má kolem sebe velkou konkurenci, ale rozhodně bych o něm neřekla, že je to nešikovný člověk. Absolutně nesouhlasím s tím, že někdo nerespektuje, že dál postupuje, rozhodují hodně diváci,“ řekla Super.cz Hunčárová.

Podle ní je StarDance především show. Pavlásek prý začal soutěžit až po svém tanci. „Lukáš byl mimořádně vtipnej, mně to tam ani nepřišlo, protože jsem samozřejmě byla ve stresu. Měla jsem pořád snahu naučit ho tančit, nemohla jsem ale pořád pochopit, že to nepůjde. Luky je pohybově specifickej, ale měl jinou přidanou hodnotu, podle mě ty lidi bavil a fakt se snažil, ale fakt to nešlo, i já jsem se snažila,“ vzpomínala na StarDance s Lukášem Pavláskem Hunčárová. Ta bere StarDance především jako zábavnou soutěž.

„Jmenuje se to …když hvězdy tančí, takže by to mělo mít něco společného s daným tancem, ale chci tam vidět ještě něco jiného, přidanou hodnotu toho daného člověka, jak tanečníka, tak celebrity,“ míní Hunčárová.

„Samozřejmě že se podívám, zda je ten člověk v rytmu, co mají za variace, chci se ale hlavně pobavit, zasmát se, chci si to užívat jinak a musím říct, že i pan Maršálek má přidanou hodnotu, má spoustu fanoušků a nemůžu říct, že je to nešikovný člověk. Tahle řada StarDance je ve velmi vysoko v kvalitě celebrit i tanečníků, není tam žádné dřevo, které by tam nemělo co dělat, každý tam přináší nějakou atmosféru,“ míní Hunčárová.