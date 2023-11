„Zase všechny zklamu, je to napínavý, nevím, co by se mi muselo stát, zeptejte se mě příští týden,“ svěřil se Super.cz Josef Maršálek s tím, že stále zvládá tréninky běž větších fyzických potíží. „Já preferuji life working balance, takže musí být rovnováha mezi tím, co děláte, kolik odpočíváte a co jíte,“ prozradil cukrář, kterého v poslední době ale začal trápit spánek.