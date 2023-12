Sám moderátor večera Marek Eben během přenosu prohlásil, že díky Josefovi teď všichni vědí, co to znamená hater. Jak to vnímá on sám? „Já nevím, zdali mám být rád, nebo ne. Radši bych byl, kdyby ty lidi měli jinou práci doma než zapotřebí psát. Mě to mrzí do té míry, že nechápu, co ti lidé dělají v životě, že mají potřebu toto dělat. Já jsem člověk, který věří v karmu, věřím v sílu slova. Co jde z člověka ven, to se mu vrátí. Já tento tip lidí nechci u sebe mít. Je to velmi toxické. Pokud máte takový lidi kolem sebe, tak utečte, nemáte šanci je předělat,“ svěřil se Super.cz Josef Maršálek.