Cukrář Josef Maršálek (41) se připravuje na osmé kolo StarDance . S tanečnicí Adrianou Maškovou předvedou divákům dva tance, kvůli kterým musí také trávit mnohem více času na trénincích. I kvůli tomu už porotce show Peče celá země přesídlil natrvalo do Prahy.

„Psychická únava z mé strany je větší než ta fyzická,“ svěřil se Maršálek, kterému dávají dlouhé tréninky zabrat. „Včera jsme měli trénovat od jedenácti do sedmi a skončili jsme v devět, prostě přetahujeme přes ten plán,“ dodal Maršálek, který má pak po náročných trénincích problémy se spánkem.

„Já jsem měla minulé pondělí krizovku, že člověk do toho nemá chuť, tak jsme měli neděli volnou, a hrozně nám to prospělo. Chytli jsme druhý dech a je to super,“ dodala v závěru tanečnice Adriana Mašková.