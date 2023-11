„Lidi dali najevo, že nás tady chtějí. Je jasné, že se to někomu nelíbí, ale my za to nemůžeme. Těm, co nám posílají hlasy, děkujeme, ale máte to na svědomí,“ žertovali v rozhovoru pro Super.cz po minulém kole StarDance Maršálek s Maškovou.