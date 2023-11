To, že vše špatné je pro něco dobré, dokázala Iva Kubelková s Martinem Prágrem v sobotním StarDance. Moderátorka na sociální síti dostala hejt, že kdyby tančila doma u plotny, udělala by lépe. A skvěle na to zareagovala.

Hloupou připomínku totiž vzala do hry a na taneční parket nejdřív přišla v zástěře a stoupla si ke sporáku. Pak převlek strhla a objevila se v sexy šatech, které byly pro rytmy samby jako ulité.

„My jsme si vlastně říkali, že by to byla hezká příležitost poukázat, že je opravdu zbytečné psát někomu něco ošklivého na sociální síť, a hlavně, když už od někoho člověk něco ošklivého dostane, třeba jako já, že neumím vařit, tak je hezký si umět z toho udělat legraci. A myslím si, že se to k té sambě hodilo,“ smála se Iva během rozhovoru pro Super.cz.

Podle jejího tanečního partnera Martina Prágra je to navíc inspirace pro všechny mladé, kteří si těžce berou nejrůznější negativní komentáře na internetu. „Je to super i pro mladé, že z jakéhokoliv hejtu si nemusí nic brát a můžou si z toho udělat srandu. Ivča za mnou došla s tím nápadem, když jí to ten dotyčný napsal.“

„Pokud vaříte, tak jak tančíte, chci vaše jídlo ochutnat,“ hodnotil ji po tanci porotce Zdeněk Chlopčík.

U poroty se Iva a Martin stali hvězdami včera, od všech tří porotců získali po deseti hlasech, a získali tak nejvyšší možné ohodnocení.