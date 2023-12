Za předkrm dostal Honza nejméně bodů, což ho také rozhodilo a bylo to na něm během přípravy hlavního chodu znát, dokonce promluvil o extrémní náročnosti. Porotci ho ale uklidnili, že ztrátu může v klidu dohnat, a to se také stalo. Připravil králíka s omáčkou z černého česneku, s ledvinkami, ředkvičkami a špenátem. „Když jsem to dal do úst, tak jsem byl doma, nebe v ústech,“ řekl Jan Punčochář , se kterým porota souhlasila.

„To je neuvěřitelný. Kamarádi, já jsem od začátku věřil a tady to máte. Takže všichni věřte a plňte si svoje sny, protože to k*rva jde! MasterChef! Když si něco vezmete do hlavy, tak si za tím jděte. Nenechte si od nikoho nic rozmlouvat, nenechte si do toho povídat a jděte si za tím, protože ono to funguje a jde to. Tady je důkaz,“ řekl Honza krátce po získání titulu.