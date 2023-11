Ve vyřazovací výzvě čekaly na soutěžící MasterChefa tajemné bedýnky, na které se přihazovalo časem. Adam Rundus si vylosoval vegetariánskou bedýnku, ze které uvařil něco na způsob indického dhalu z červené čočky. Avšak pokrm se mu vůbec nepovedl a byla to jeho poslední výzva.

„Adame, já tam asi horko těžko hledám něco pozitivního. Tohle není dhal, tohle je jakási nahořklá kari hmota. Je to moc. Čočky je tolik, že vám to slepila a udělala z toho tuhle šílenou hmotu. Čekal jsem, že to bude bohatší,“ reagoval Přemek Forejt (36). „Myslím si, že je to nejhorší jídlo, které jsme v této výzvě ochutnali,“ dodal Honza Punčochář.

„Moje cesta v této bláznivé soutěži je u konce, ale jak se říká, něco končí a něco nového začíná. Pro mě toho tolik nového stihlo začít už během soutěže, že se nemůžu dočkat, co dalšího mě čeká! No a pojďme si to ale říct na rovinu, já jsem pro sebe vyhrál, a to hned v několika ohledech! Stal jsem se 7. nejlepším amatérským kuchařem v Česku a Slovensku v roce 2023, což asi nikdo nečekal a do posledních momentů ani já ne,“ uvedl Adam Rundus na svých sociálních sítích i se slovy, že je vděčný za lidi, které během soutěže potkal, a zkušenosti, které získal.

„Dokázal jsem lidem ukázat, že jde brát život s lehkostí a radostí, což mi dokazuje i spousta vašich krásných zpráv, za což díky. V posledním díle už to pro mě bylo všechno šíleně náročný jak psychicky, tak fyzicky. Chtěl jsem domů. Kolem mě stáli kuchaři, kteří mnohem víc aspirovali na výhru. Začala se o to víc projevovat soutěživost a touha vyhrát. Já se přišel primárně bavit a rozdávat radost. Do soutěže jsem se přihlásil ze srandy, netušil jsem, že by to mohlo zajít až sem. Seděl jsem v práci a vtipkoval s kolegy, rodinou a kamarády, že se přihlásím. Oni řekli, ať jdu! Díky za to,“ dodal bratr známé kuchařky Kamily Rundusové alias Kamu.

Reakce diváků na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Škoda, bavily mě Adamovy nápady, náklonnost k exotický, a hlavně pak asijský kuchyni, kterou taky miluju! A taky jsem se vždycky pobavil u jeho hlášek,“ podotkl bývalý finalista MasterChefa Berky.

„Adam je strašný sympaťák! Jeho energie byla vždycky super a jeho originální jídla taky. Bude mi tam chybět,“ napsal fanoušek.

Avšak v komentářích se dočkal i nějaké té kritiky. Tentokrát se neřešil pouze Adam, ale také soutěžící Tereza.