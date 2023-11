Na první pohled je Alyssia Vera slušnou manželkou v domácnosti, která vede obyčejný život. Jen málokdo ale tuší, co se děje u ní doma za zavřenými dveřmi. Brunetka z katolické rodiny totiž díky manželovi přišla na to, že preferuje divočejší zábavu.

„Byla jsem vychována podle křesťanských hodnot,“ popsala svůj život hvězda videí pro dospělé. „Musely jsme se chovat slušně, pomáhat doma a mít vybrané způsoby. Jako děti jsme nikdy nesměly koukat na televizi. Místo toho jsme si hrály venku v přírodě nebo u nás na farmě. Do 18 let jsem byla abstinent a každou neděli jsem chodila do kostela,“ dodala.

„Mého muže jsem si k sobě přivolala,“ tvrdí Vera. „Sepsala jsem si, jakého muže chci, a potkala ho ve fitku. Byla to klasická láska na první pohled. O dva a půl roku později mě požádal o ruku a krátce nato jsme se vzali. Do té doby jsme byli monogamní, konzervativní pár. Se sňatkem se ale vše změnilo,“ popsala svůj milostný život.

Jednou v noci jí prý manžel pošeptal, že by si přál ji vidět mít sex s jiným mužem. Alyssiu to vůbec nezaskočilo. Na randící aplikaci našla perfektního kandidáta a své životní lásce přání splnila.

„Když se na mě podíváte, nikdy byste to do mě neřekli. Stále se oblékám konzervativně, nikdy nenosím výstřihy. Naši sousedé nemají ponětí, co děláme,“ dodala nadšeně s tím, že to jejich manželství velmi posílilo. Manžel prý sleduje vše, co natočí, a je jejím největším fanouškem.