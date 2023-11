Kailyn Lowry (31) se do povědomí lidí dostala před mnoha lety, kdy účinkovala v reality show V šestnácti těhotná. Od té doby se v jiném stavu ocitla ještě pětkrát. Její poslední těhotenství ale trochu naštvalo jednoho z jejích synů, který už nechce další sourozence, zvlášť ne chlapce.

Americká zasloužilá matka našla v mateřství smysl života. Má svůj podcast, svůj život sdílí s fanoušky na sociální síti, kde ji sleduje 4,5 milionu lidí. Není to ovšem tak, že by od svého pubertálního věku rodila děti jen jednomu muži. Prvního syna Isaaca (13) má s bývalým partnerem Joem Riverou, otcem devítiletého Lincolna je Javi Marroquin, Luxe (6) a Creeda (3) má s Chrisem Lopezem a jedenáctiměsíčního Ria se současným přítelem Elijahem Scottem. Další těhotenství prý Kailyn hodně překvapilo. To, že je v jiném stavu, zjistila až po návratu z dovolené z Thajska.