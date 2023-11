Kenzie Greaves se živila jako hornice, do toho se po večerech věnovala tomu, co ji skutečně baví a naplňuje. Tvorbě sexy obsahu na sociální sítě.

„Bylo to šílené, někteří odběratelé mého placeného obsahu mi psali třeba, že by si mě dali k snídani, a podobné věci,“ popsala Kenzie s tím, že neměla ponětí, že jde ve skutečnosti o její kolegy z dolů.

„Možná to vypadá, že jsem lehká holka, co dá každému, ale ve skutečnosti je to naopak. Jsem v pohodě, zábavná, upřímná. Panuje kolem toho stigma, které z vás dělá něco, co nejste,“ uvedla o tvorbě sexy fotek a videí.