Co si budeme povídat, ale rozchod roku 2023 jasně vyhrála Agáta Hanychová (38) s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (54). Modelka a influencerka nejdříve tvrdila, jak našla muže svého života. Brzy otěhotněla, porodila dcerku Rozárku – a vztah šel náhle do kytek. Následovaly tahanice, Agáta se vyjádřila, že tento rozchod považuje za svou životní prohru. Přišlo i na deprese, ze kterých se ale brzo oklepala. Jaromír Soukup má navíc aktuálně starostí nad hlavu. Nebyl schopný vyplácet faktury a mzdy zaměstnancům, prodal půlku televize a nedávno si na něj posvítili i exekutoři, kteří mu kvůli dluhům zablokovali některé nemovitosti. Jaromír toto označil za administrativní chybu. Ovšem jen dva dny před Silvestrem Agáta všem vyrazila dech a vzala si Miroslava Dopitu, tedy otce jejího syna Kryšpína.

Další skandál, který otřásal naší společností, byl rozhodně milostný trojúhelník Kolečko (39), Vignerová (36) a Nesvačilová (32). Nejdříve scenárista opustil matku svého syna, modelku Anetu Vignerovou a začal randit s Denisou. Šok přišel, když se společně ukázali na Českém lvu. Petr měl poraněnou ruku, kterou si pořezal během hádky s Denisou, prý kvůli zprávě od Anety, na kterou mu Denisa přišla. Galavečer proběhl 4. března, ovšem o deset dní později se za Kolečka v Českém Krumlově provdala Aneta Vignerová. Novomanželé o všem dlouho zarytě mlčeli a Denisa se z toho sesypala. V létě ale Super.cz herečka prozradila, že kdyby nějaký nový muž stál opravdu za to, na rande by už šla.

Herec a zpěvák Milan Peroutka (33) šokoval své fanynky. Přiznal se, že je gay, a ještě před oficiálním oznámením prasklo, že měl se svým partnerem svatbu na luxusním zámečku za Prahou. Kluci by chtěli do budoucna i miminko, zatím si ale rodičovství trénují na pejskovi.

Pro Moniku Binias byl nejhorší okamžik, když ji Sacher označil za starou šlapku, protože vytáhla u stolu mobilní telefon, a to prý proto, že lovila na aplikaci chlapy, i když je šťastně zadaná. Ta se k tomu Super.cz následně vyjádřila. „Urážel všechny. Mlátil do vánočky pěstmi a kluci se s ním asi pětkrát chtěli poprat.“ Po odvysílání Richard Sacher řekl, že to byla jen role, kterou měl od televize přidělenou.